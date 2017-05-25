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Жером Боатенг: не планирую покидать «Баварию»

25 мая 2017, четверг. 11:52. Футбол

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг не намерен менять клубную прописку. В последнее время немецкие СМИ писали, что футболист недоволен своим положением в немецком гранде и готов рассмотреть предложения от других клубов. После этого появилась информация о заинтересованности мадридского «Реала» в услугах футболиста сборной Германии. Сообщалось, в частности, что «Королевский клуб» рассматривает его в качестве замены защитнику Пепе.

«Я не планирую покидать «Баварию». Я говорю, что в мире есть лишь несколько клубов, которые обладают такой же силой и традицией, как «Бавария». Я играл не так часто, как мне хотелось бы. И нормально, что ты не чувствуешь себя абсолютно счастливым человеком. Но мне мешали и травмы. Теперь я использую отпуск, чтобы к старту предсезонной подготовки быть в надлежащем состоянии», — приводит слова Боатенга Sport Bild.

В минувшем сезоне Боатенг в Бундеслиге сыграл всего 11 матчей. Игрок отметился одной голевой передачей.

Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
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Бавария Жером Боатенг
Новости. Футбол
25 мая 2017, четверг
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