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Жером Боатенг: против Роналду бороться легче, чем против Месси

25 мая 2017, четверг. 13:42. Футбол

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг назвал самых сложных соперников, против которых ему приходилось играть. Футболист сборной Германии, в частности, отметил нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси и Роналду – самые сложные противники. Но я бы в этот список включил ещё Бензема, Эдена Азара и Неймара. А Месси просто невозможно остановить. Бороться против Роналду легче, чем против Месси, так как он делает ставку на физическую мощь. Сейчас он меньше концентрируется на дриблинге, стараясь действовать на завершающей стадии атак. Криштиану обладает невероятной способностью оказываться в нужное время в нужном месте», — цитирует Боатенга Sport Bild.

Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Жером Боатенг Криштиану Роналду Лионель Месси
Новости. Футбол
25 мая 2017, четверг
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