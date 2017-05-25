Футболист «Манчестер Сити» Денайер стал участником драки, защищая друга

Защитник Джейсон Денайер, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», стал участником драки. Инцидент произошёл в Брюсселе, где бельгиец проводит отпуск.
Daily Mail сообщает, что неизвестные набросились на его друга, нанеся тому несколько ударов, после чего вмешался футболист и встал на его защиту. 21-летний Денайер выразил своё сожаление, но отметил, что защищал друга.
«Я шёл к машине, когда услышал крик друга. Он был в опасности, и я решил вмешаться. Я ответил инстинктивно. Моя единственная цель состояла в том, чтобы защитить товарища», — сказал футболист.
Сезон-2016/17 Джейсон Денайер провёл в аренде в «Сандерленде». На его счету 24 матча в АПЛ.