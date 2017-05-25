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Футболист «Манчестер Сити» Денайер стал участником драки, защищая друга

25 мая 2017, четверг. 13:53. Футбол

Защитник Джейсон Денайер, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», стал участником драки. Инцидент произошёл в Брюсселе, где бельгиец проводит отпуск.

Daily Mail сообщает, что неизвестные набросились на его друга, нанеся тому несколько ударов, после чего вмешался футболист и встал на его защиту. 21-летний Денайер выразил своё сожаление, но отметил, что защищал друга.

«Я шёл к машине, когда услышал крик друга. Он был в опасности, и я решил вмешаться. Я ответил инстинктивно. Моя единственная цель состояла в том, чтобы защитить товарища», — сказал футболист.

Сезон-2016/17 Джейсон Денайер провёл в аренде в «Сандерленде». На его счету 24 матча в АПЛ.

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Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Сандерленд
Новости. Футбол
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