Кирьяков: для тульского «Арсенала» ничего не потеряно

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал результат первого переходного матча с «Енисеем» за право выступать в российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. «Арсенал» в Красноярске потерпел поражение со счётом 1:2, пропустив второй гол в концовке матча.
«Мы увидели сегодня два разных тайма. В первом „Арсенала“ не было, было много ошибок. Во втором тайме мы взяли мяч под контроль, сравняли счёт, должны были забивать второй. Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле. Ничего не потеряно для „Арсенала“.
Приятно, что в Красноярске столько народу ходит на футбол. Но в Туле вы увидите ещё больше народа на футболе. Наши болельщики будут гнать команду вперёд.
Главное сегодня было не проиграть. В «Енисее» я бы никого не выделил. Удивила схема с одним нападающим", — приводит слова Кирьякова пресс-служба «Арсенала».