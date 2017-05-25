Шаронов: мне интересно стать тренером и работать в «Рубине»

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов, получивший в октябре прошлого года право работать помощником главного тренера в российской Премьер-Лиге, рассказал о своих возможных перспективах в казанском клубе.
«Ответ от руководства „Рубина“ мне до сих пор не пришёл. Жду, когда они примут решение и сообщат. Я сейчас поступил на тренерские курсы, получаю категорию А. Мне интересно стать тренером и интересно работать в „Рубине“. Готов сделать этот шаг»», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.
Шаронов: руководство «Рубина» пока ничего не говорит о моём будущем