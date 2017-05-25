Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Лорьян» проиграл «Труа» в первом переходном матче за право выступать в Лиге 1

25 мая 2017, четверг. 23:36. Футбол

В первом переходном матче за право выступать во французской Лиге 1 в следующем сезоне «Лорьян» уступил «Труа».

Встреча, прошедшая на стадионе «Стад де л'Об» в Труа, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 37-й минуте Стефан Дарбион вывел «Труа» вперёд. На 82-й минуте бывший нападающий «Спартака» Маджид Уорис счёт сравнял. Но уже в компенсированное время хозяева поля сумели вырвать победу благодаря точному удару Бенжамена Ниве.

Ответный матч состоится 28 мая в Лорьяне.

В прошедшем сезоне «Труа» финишировал на третьей строчке в таблице Лиги 2, а «Лорьян» занял 18-е место в высшем дивизионе.

«Бастия» и «Нанси» вылетели из Лиги 1, «Лорьян» сыграет в переходных матчах
Франция - Переходные матчи. Переходные матчи
25 мая 2017, четверг. 21:45 МСК
Труа
Труа
2 : 1
Лорьян
Лорьян
1:0 – Дарбион – 37, 1:1 – Уорис – 82, 2:1 – Ниве – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лорьян Труа Маджид Уорис
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
00:43 Фергюсон: прошлой ночью «МЮ» дал городу глоток свежего воздуха
00:31 Хамес Родригес и Пепе близки к переходу из «Реала» в «Интер»
00:29 Рашфорд: перед финалом ЛЕ игроки «МЮ» превратили негативные эмоции в позитивные
00:27 Папастатопулос: обдумаю своё будущее летом, очень хочу завоевать титул
00:15 Агент: «Барселона» предлагала за Винисиуса больше денег, чем «Реал»
25 мая 2017, четверг
23:57 Шаронов: определённо Марио Фернандес — лучший защитник РФПЛ минувшего сезона
23:52 Зума: Конте привнёс в игру «Челси» итальянский стиль
23:37 АЗ разгромил «Утрехт» в 1-м матче финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы
23:36 «Лорьян» проиграл «Труа» в первом переходном матче за право выступать в Лиге 1
23:30 Гризманн: надеюсь выигрывать трофеи с «Атлетико»
23:21 «Вольфсбург» победил «Айнтрахт» Б в первом матче за право выступать в Бундеслиге
23:16 «Шериф» выиграл Кубок Молдавии, победив в финале со счётом 5:0
23:14 «Саутгемптон» объявил о расставании с Касересом
23:02 «Рома» отказалась продавать «Интеру» Найнгголана и Рюдигера за € 70 млн
22:56 Арбелоа, Тёре и Кальери покинули «Вест Хэм»
22:35 Бышовец: игра Марио Фернандеса очень современна, он лучший защитник РФПЛ
22:29 «Днепр» не рассчитался с агентом Хуанде Рамоса в назначенный срок
22:20 Шаронов: мне интересно стать тренером и работать в «Рубине»
22:16 «Халл Сити» подтвердил уход Марку Силвы с поста главного тренера
22:01 В МИД РФ прокомментировали информацию о нарушении прав рабочих на «Крестовском»
21:58 Виллиан: после смерти матери было очень тяжело играть, я потерял около 4 кг
21:48 В команду сезона Лиги Европы попали восемь игроков «Манчестер Юнайтед»
21:46 Вентура вызвал 22 молодых игрока в сборную Италии на матч с Сан-Марино
21:17 ФИФА может заменить Кубок конфедераций новым чемпионатом мира среди клубов
21:15 Источник: «Рубин» вернёт Бердыева, Хави Грасия будет отстранён от работы
20:51 «Шахтёр» продлил контракт с Тайсоном
20:49 Погба: буду очень рад, если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов
20:31 Мутко заверил в полном соблюдении условий труда рабочих на стадионах ЧМ-2018
20:22 Орлов: у «Зенита» большой зуб на «Спартак», мы хотим отобрать титул в 2018 году
20:10 Бэйл и Карвахаль вернулись к полноценным тренировкам в преддверии финала ЛЧ
19:53 Орлов будет выведен за штат телеканала «Матч ТВ»
19:53 «Манчестер Сити» объявил об уходе Кабальеро и Санья
19:42 Орлов: просчёты Луческу налицо, но надо покопаться и в селекционерах «Зенита»
19:34 Каррера во время празднования в Бергамо исполнил песню «Super Massimo Carrera»
19:30 Сборная России начала подготовку к Кубку конфедераций. Фоторепортаж
19:18 «Аль-Наср» из ОАЭ подтвердил назначение Пранделли
19:14 Орлов: при импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна
19:01 «Сьон» проиграл «Базелю» в финале Кубка Швейцарии, Митрюшкин пропустил трижды
18:58 Глушаков: сборная России сделает всё, чтобы вся страна выбежала на поле
18:53 Глушаков: питерцы на шутку не отреагировали, а Дзюба поздравил с чемпионством
18:50 Смолов: в сборную России всегда приезжаю с удовольствием
18:44 Черчесов: поле на «Крестовском» будет в порядке, не надо быть пессимистами
18:42 Тихонов: не хочется, чтобы в Туле всё решило судейство
18:38 Черчесов считает сборную Германии фаворитом Кубка конфедераций
18:37 В Испании показали гроб, сделанный в виде стадиона «Реала»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший центральный защитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017