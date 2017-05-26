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Ф. Индзаги может в следующем сезоне возглавить «Сассуоло»

26 мая 2017, пятница. 05:21. Футбол

«Сассуоло» рассматривает кандидатуру Филиппо Индзаги в качестве замены своему нынешнему главному тренеру Эусебио Ди Франческо на следующий сезон, сообщает Football Italia. Ожидается, что Ди Франческо покинет «Сассуоло», чтобы возглавить «Рому».

43-летний Индзаги завершил карьеру игрока в 2012 году и стал главным тренером «Милана» в 2014 году, но был уволен по завершении сезона, заняв с россонери десятое место в чемпионате. Летом 2016 года он возглавил клуб третьего итальянского дивизиона «Венеция» и за вывел её в Серию B.

«Венеция» под руководством Филиппо Индзаги вышла в Серию B
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Сассуоло Филиппо Индзаги
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
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