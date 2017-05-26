Ф. Индзаги может в следующем сезоне возглавить «Сассуоло»

«Сассуоло» рассматривает кандидатуру Филиппо Индзаги в качестве замены своему нынешнему главному тренеру Эусебио Ди Франческо на следующий сезон, сообщает Football Italia. Ожидается, что Ди Франческо покинет «Сассуоло», чтобы возглавить «Рому».
43-летний Индзаги завершил карьеру игрока в 2012 году и стал главным тренером «Милана» в 2014 году, но был уволен по завершении сезона, заняв с россонери десятое место в чемпионате. Летом 2016 года он возглавил клуб третьего итальянского дивизиона «Венеция» и за вывел её в Серию B.
«Венеция» под руководством Филиппо Индзаги вышла в Серию B