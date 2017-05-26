Широков: «Зенит» сделал очень хороший ход, назначив Фурсенко гендиректором

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал новость о назначении Сергея Фурсенко на пост генерального директора питерского клуба.
«Считаю, «Зенит» сделал очень хороший ход. Возвращается человек, которому клуб глубоко небезразличен, при котором питерцы в своё время начали завоёвывать трофеи. Другое дело, что и Митрофанов отработал своё время достаточно продуктивно.
Не думаю, что в «Зените» имеет место какой-то кризис. Разве что результаты команда показывает не те, на которое рассчитывает руководство – уже два года питерцам не удавалось стать чемпионами России, и в Европе результаты стали чуть поскромнее. Видимо, именно с этим связаны перестановки в структуре клуба», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Фурсенко сменил на посту гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова. В декабре 2005 года Фурсенко работал председателем совета директоров санкт-петербургской команды, а в январе следующего года стал президентом клуба. При нём сине-бело-голубые выиграли чемпионат России и Кубок УЕФА. С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года он занимал должность президента РФС.