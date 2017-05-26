«Зенит» официально объявил о назначении Фурсенко генеральным директором

Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко официально назначен на пост генерального директора клуба из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба команды. Позднее он станет руководителем сине-бело-голубых.
«С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменений в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента. Единогласным решением членов совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора клуба. Председатель совета директоров АО «ФК Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении», — говорится в сообщении пресс-службы.
В этой должности 63-летний Фурсенко сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года.
В декабре 2005 года Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе следующего года стал президентом клуба. При нём сине-бело-голубые выиграли чемпионат России и Кубок УЕФА. С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года он занимал должность президента РФС.