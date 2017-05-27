Пике, Маскерано и Видаль смогут сыграть в финале Кубка Испании

Защитники «Барселоны» Херард Пике, Хавьер Маскерано и Алейкс Видаль получили разрешение от врачей вернуться на поле и отправятся в составе сине-гранатовых в Мадрид на финальный матч Кубка Испании с «Алавесом». Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Напомним, что Видаль в последний раз играл за «Барселону» 11 февраля, когда получил серьёзную травму лодыжки.
Из-за дисквалификации матч пропустят нападающий Луис Суарес и полузащитник Серхи Роберто. Из-за травм не сыграют защитник Жереми Матьё и хавбек Рафинья.
Финальный матч Кубка Испании пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» сегодня, 27 мая. Начало — в 22:30 мск.