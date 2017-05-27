Каррагер подшутил над Терри после матча с «Сиднеем»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер подшутил над защитником «Челси» Джоном Терри после победы мерсисайдцев над «Сиднеем». Встреча была приурочена к 125-летию клуба и завершилась в пользу мерсисайдцев (3:0).
Бывший капитан «Ливерпуля» полузащитник Стивен Джеррард и Каррагер вышли на поле в стартовом составе. Их в перерыве заменили защитник Дэниел Аггер и полузащитник Стив Макманаман. Матч в Австралии посетили 72 892 зрителя.
«Я надеялся, что меня заменят на 23-й минуте! Победили всухую, хорошо двигали мяч, здорово подавали стандарты — и всё это спустя 8 часов после долгого перелёта», — написал Каррагер в «Твиттере».
Терри был заменен на 27-й минуте матча заключительного тура АПЛ с «Сандерлендом» (5:1) в честь номера 26, под которым он выступал за «Челси». Каррагер играл под 23-м номером.