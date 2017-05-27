Болельщики «Ростова» посвятили команде былину

На официальном канале «Ростова» в Youtube опубликовано видео, на котором фанаты рассказывают былину о донских мужиках.
Ролик посвящён минувшему сезону, по итогам которого команда заняла 6-е место в РФПЛ, пробилась в Лигу чемпионов и обыграла на групповом этапе «Баварию», а также дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила будущему победителю турнира «Манчестер Юнайтед».
«Лучшему сезону в истории донского футбола посвящается. «Былина о донских мужиках», — говорится в описании в видеоролику.
Видео доступно в Youtube-аккаунте «Ростова».
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