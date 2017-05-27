Тарасов: недавно узнал о Кубке конфедераций. Сложно сказать, значимый он или нет

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о подготовке национальной команды к домашнему Кубку конфедераций.
Подопечные Станислава Черчесова 26 мая прибыли в Австрию, где проводят сбор в рамках подготовки к турниру.
«Одна тренировка в день — это не легко, но и не тяжело. Мы всё успеваем сделать, так как занятие объёмное: и с физикой поработать, и над тактикой, и поиграть. Но все привыкают, легко переносят. Готовы работать. Мы тут только пару дней, поэтому только присматриваемся. Пока соперников по Кубку конфедераций не обсуждали. Но, думаю, всё впереди.
Честно говоря, я недавно узнал об этом турнире, поэтому мне сложно сказать, значимый он или нет. Но мы серьёзно готовимся и покажем максимум», — заявил Тарасов.
Полузащитник «Локомотива» также высказался о возможном уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «железнодорожников». «Сейчас я полностью сосредоточен на сборной, но за новостями из клуба слежу. Будет совет директоров, там всё и будет решаться. Пока я ничего не слышал», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.