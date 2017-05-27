Каррера: в РФПЛ квалифицированные игроки, хоть турнир и не считают первосортным

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера во время визита теннисного турнира в Бергамо (Италия) в интервью итальянским журналистам поделился впечатлениями от российского футбола. Каррера в бытность футболиста выступал за местную команду «Аталанта» с 1996 по 2003 год.
«Когда это возможно, всегда приезжаю сюда, чтобы увидеться с друзьями и повеселиться. Что касается России, то это прекрасный опыт поработать за пределами Италии. Это приключение, и рад, что меня наняли в России. Хоть и говорят, что российская Премьер-Лига не является первосортным турниром на международной арене, там квалифицированные игроки. В том числе это касается и местных игроков, которые имеют желание добиться успеха в футболе и мотивированы для этого», — цитирует Карреру сайт Bergamo News.