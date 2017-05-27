Фернандеш – лучший игрок «Локомотива» в мае по версии болельщиков

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш был признан лучшим игроком в мае по итогам голосования болельщиков команды в социальных сетях, сообщает пресс-служба москвоского клуба.
Португалец одержал победу с большим отрывом, как и в прошлом месяце. За Фернандеша проголосовали 7052 человека (56 %). В мае Мануэл сыграл в четырёх матчах РФПЛ и одной встрече Кубка России, записав на свой счёт два гола и четыре голевые передачи. Фернандеш признавался лучшим футболистом месяца в «Локомотиве» четыре раза в минувшем сезоне.
На втором месте в голосовании оказался полузащитник Алексей Миранчук — 2305 голосов (18 %). На третьем – защитник Соломон Кверквелия — 1244 голоса (9,9 %).