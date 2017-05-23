Мануэл Фернандеш: футбол нельзя назвать в России спортом номер один

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о российском футболе. До перехода в стан «железнодорожников» в 2014 году игрок защищал цвета таких клубов, как «Бенфика», «Эвертон», «Валенсия» и «Бешикташ».
«Российский футбол отличается от футбола в других чемпионатах. Мы должны в некоторой степени воспринимать и понимать особенную культуру русских. И должны иметь терпение, чтобы понимать их как можно лучше. Иначе у тебя останется ощущение разочарования, и задача твоя осложнится. Здесь футбол воспринимают не так, как в Португалии или в Турции. В России игроки переходят из «Локомотива» в ЦСКА или в «Спартак», и никаких проблем не бывает. Болельщики не воспринимают это так болезненно. В данный момент футбол нельзя назвать в России спортом номер один. Нет ничего общего с тем, что происходит в Турции. Что же касается языка, то я знал несколько турецких слов, однако не владел речью. А с русским дело обстоит по-другому: я говорю на этом языке. Не сказал бы, что отлично, но справляюсь. Язык сложный, и необходимо терпение», — приводит слова Фернандеша Maisfutebol.
Относительно погоды в России во время чемпионата мира 2018 года игрок сказал: «По крайней мере мы можем ждать хорошей погоды, ведь будет лето. Думаю, что в целом для России будет полезно провести турнир в своей стране, в том числе и с экономической точки зрения».
Ранее Фернандеш отметил, что не собирается покидать «Локомотив»