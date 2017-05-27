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Лавров: сборная России на КК-2017? Наша команда достаточно непредсказуема

27 мая 2017, суббота. 16:43. Футбол

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможности национальной команды перед её участием на домашнем Кубке конфедераций.

«Является ли Кубок конфедераций для России хорошей возможностью создать положительный образ? Что касается нашей команды, то она достаточно непредсказуема.

Я очень рад, что Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут в России. Уверен, что российские волонтёры сделают всё необходимое, чтобы наши гости чувствовали себя как дома», — сказал Лавров в эфире телеканала RT.

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
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