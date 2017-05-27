Молодёжная сборная России обыграла Узбекистан в товарищеском матче

Молодёжная сборная России провела товарищескую встречу со сверстниками из Узбекистана. Матч проходил на стадионе «АГМК – Центральный» в Алмалыке (Узбекистан) и завершился победой гостей со счётом 4:3.
Уже после первого тайма россияне заполучили преимущество в три мяча. Дубль оформил Иван Обляков, ещё один гол забил Рифат Жемалетдинов, реализовав пенальти. Во второй половине встречи узбекистанцы усилиями Сардорбека Азимова и Бобира Абдиксоликова два мяча отыграли, однако практически сразу точный удар Дмитрия Баринова обеспечил сборной России преимущество в два мяча. В оставшееся время хозяева успели отыграть только один мяч — отличился Забихилло Уринбоев.