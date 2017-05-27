Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Молодёжная сборная России обыграла Узбекистан в товарищеском матче

27 мая 2017, суббота. 18:22. Футбол

Молодёжная сборная России провела товарищескую встречу со сверстниками из Узбекистана. Матч проходил на стадионе «АГМК – Центральный» в Алмалыке (Узбекистан) и завершился победой гостей со счётом 4:3.

Уже после первого тайма россияне заполучили преимущество в три мяча. Дубль оформил Иван Обляков, ещё один гол забил Рифат Жемалетдинов, реализовав пенальти. Во второй половине встречи узбекистанцы усилиями Сардорбека Азимова и Бобира Абдиксоликова два мяча отыграли, однако практически сразу точный удар Дмитрия Баринова обеспечил сборной России преимущество в два мяча. В оставшееся время хозяева успели отыграть только один мяч — отличился Забихилло Уринбоев.

Товарищеские матчи U21. Май 2017
27 мая 2017, суббота. 16:30 МСК
Узбекистан U23
3 : 4
Россия U21
0:1 – Обляков – 7, 0:2 – Жемалетдинов – 20 (пен), 0:3 – Обляков – 34, 1:3 – Азимов – 50, 2:3 – Абдиксоликов – 52, 2:4 – Баринов – 58, 3:4 – Уринбоев – 76 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Футбол Сборная Узбекистана - Футбол товарищеские матчи
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
19:21 Роналду: Зидан дал мне возможность играть в «Реале» там, где считаю нужным
19:19 «Днепр» вылетел из украинской Премьер-лиги
19:18 Карадениз: Бердыев быстрее всех способен вернуть «Рубин» в элиту
19:03 Манчини получил предложения от «Зенита» и «ПСЖ»
18:56 Евменов покинет пост руководителя селекционного отдела «Зенита»
18:51 «Арсенал» — «Челси»: перед финалом на «Уэмбли» были усилены меры безопасности
18:49 Митрофанов назначен на должность советника председателя правления «Зенита»
18:46 Моуринью: понятия не имею, перейдёт ли Гризманн в «МЮ», спросите Вудворда
18:37 «Арсенал» — «Челси»: стали известны стартовые составы
18:31 Семак: на будущий сезон остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю
18:22 Молодёжная сборная России обыграла Узбекистан в товарищеском матче
18:12 Роналду: игроки «Реала» хотят войти в историю, выиграв ЛЧ два раза подряд
18:02 Гол Это'О помог «Антальяспору» разгромить «Касымпашу»
17:58 Сарсания: на данный момент даже не знаю, кто будет главным тренером «Зенита»
17:48 Сарсания: «Зениту» нужны качественные иностранцы — как Халк, Данни, Домингес
17:48 Ватцке считает, что у напавшего на автобус «Боруссии» могли быть иные мотивы
17:34 «Челси» готов предложить Бонуччи контракт с зарплатой € 8 млн в год
17:22 Радимов: ФНЛ, наверное, самая тяжёлая в Европе лига
17:17 «Манчестер Сити» близок к покупке вратаря «Бенфики» Эдерсона
16:53 Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» разгромить «Бэйцзин Гоань»
16:51 Кержаков определится с тем, продолжать карьеру или нет, до выхода из отпуска
16:51 Албин показал укладку рулонного газона на стадионе в Санкт-Петербурге
16:50 На «Крестовском» начали укладывать новый газон. Фоторепортаж
16:45 Гол Джана признан лучшим в АПЛ в сезоне-2016/17
16:43 Лавров: сборная России на КК-2017? Наша команда достаточно непредсказуема
16:37 Марку Силва возглавил «Уотфорд», в который сватали Слуцкого
16:23 Мертенс продлил контракт с «Наполи»
16:11 А. Кержаков: без Промеса «Спартак» вряд ли бы стал чемпионом
16:05 Албин объяснил, почему невозможен выкат поля стадиона на Крестовском острове
15:54 Фернандеш – лучший игрок «Локомотива» в мае по версии болельщиков
15:54 Карасёв отсудил свой второй матч на чемпионате мира U20
15:42 Райола: никто никогда не говорил, что Доннарумма не хочет продлевать контракт
15:31 Мельгарехо: заслужил большего уважения к себе со стороны сборной Парагвая
15:25 Сарсания хочет, чтобы результаты у «Зенита» были не хуже, чем в 2007-2008 годах
15:25 В Сочи завершился турнир «Будущее зависит от тебя»
15:17 Установка газона на стадионе в Петербурге реализуется за счёт средств «Зенита»
15:11 Каррера: в РФПЛ квалифицированные игроки, хоть турнир и не считают первосортным
15:03 Заседание попечительского совета «Рубина» перенесено на неопределённый срок
14:59 Смольников: на троллинг со стороны игроков «Спартака» не обращаю внимания
14:38 Смольников надеется, что «Зенит» вместе с Фурсенко добьётся больших успехов
14:27 Тарасов: недавно узнал о Кубке конфедераций. Сложно сказать, значимый он или нет
14:23 Квальярелла: вижу ли себя в нынешнем составе «Наполи»? Да, на скамейке запасных!
14:18 Зобнин признан лучшим игроком «Спартака» сезона-2016/17 по версии болельщиков
13:59 В Португалии появился памятник в честь голкипера Руи Патрисиу
13:54 Болельщики «Ростова» посвятили команде былину
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший полузащитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017