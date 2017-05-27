Зобнин: не ждал приза лучшему игроку после своего первого сезона в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил болельщиков красно-белых, которые выбрали его лучшим футболистом команды по итогам сезона-2016/17.
«Мы играем для вас, для болельщиков! Конечно, признание людей, которые поддерживают нас в каждом матче, ходят на стадионы в любую погоду, является самым приятным моментом в карьере любого футболиста. Огромное вам спасибо за признание моего труда! Я, естественно, не ожидал получить этот приз в первый сезон пребывания в «Спартаке». Свой же голос я уже сделал. Считаю, лучшим игроком красно-белых был Фернандо», — цитирует Зобнина «Фратрия».
В минувшем сезоне РФПЛ Зобнин принял участие в 29 матчах за «Спартак», забил два гола и отдал три голевые передачи.