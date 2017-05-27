Рэмси: сезон можно считать успешным, ведь «Арсенал» закончил его с Кубком Англии

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в финале Кубка Англии. Валлийский футболист забил победный гол на 79-й минуте.
«Не могу описать свои чувства словами. Это был сезон взлётов и падений, и мы закончили его с Кубком Англии, так что его можно считать успешным.
Я люблю этот турнир. Парни заслужили этот успех, я рад за тренера. Победа в ещё одном Кубке Англии — это восторг.
Будущее Венгера? Конечно, я хочу, чтобы он остался в клубе, он этого заслуживает. Мы изменили схему и добились успеха. Надеюсь, он будет с нами в следующем сезоне", — цитирует Рэмси BBC Sport.
Венгер стал первым тренером, выигравшим Кубок Англии семь раз