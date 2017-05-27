Неймар первым со времён Пушкаша забил в трёх финалах Кубка Испании подряд

Форвард «Барселоны» Неймар отличился в финальном матче Кубка Испании с «Алавесом». На 45-й минуте Лионель Месси разогнал атаку «Барселоны», дошёл до штрафной, выдержал паузу и сделал передачу в свободную зону на Андре Гомеша, тот прострелил во вратарскую, откуда Неймар в касание переправил мяч в пустой угол.
Неймар стал первым за 55 лет игроком, забившим в трёх подряд финалах Кубка Испании. Последним, кому покорилось это достижение, был легендарный Ференц Пушкаш: он забил за «Реал» в финалах 1960, 1961 и 1962 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Испании «Барселона» — «Алавес». После первого тайма каталонцы впереди — 3:1.