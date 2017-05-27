Вратарь сборной Азербайджана Агаев близок к переходу в «Амкар»

Голкипер сборной АзербайджанаКамран Агаев может продолжить карьеру в России. 31-летний футболист близок к переходу в «Амкар», утверждает азербайджанское издание Report.
Сейчас Агаев вместе со сборной Азербайджана находится на сборах в Австрии, где его и заметили скауты пермского клуба. Футболист не стал продлевать контракт с португальской «Боавиштой» и может перейти в российский клуб на правах свободного агента.
По данным источника, переговоры между клубом и агентом футболиста уже начались, вероятность перехода Агаева в «Амкар» оценивается как крайне высокая.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Агаев пропустил 14 голов в 12 матчах.