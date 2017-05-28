«ПСЖ» победил «Анже» в финале Кубка Франции благодаря автоголу на 91-й минуте

«ПСЖ» вырвал победу у «Анже» в финальном матче Кубка Франции. Встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу парижан. «ПСЖ» выиграл Кубок Франции в третий раз подряд.
На 91-й минуте защитник «Анже» Исса Сиссоко срезал мяч в свои ворота, принеся победу «ПСЖ».
«ПСЖ» выиграл Кубок Франции в рекордный 11-й раз и обошёл по этому показателю «Марсель», который является десятикратным обладателем трофея. По шесть раз Кубок Франции выигрывали «Сент-Этьен» и «Лилль», «Анже» ни разу не побеждал в турнире.