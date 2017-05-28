Конте: сезон сложился для «Челси» потрясающе, мы можем гордиться собой

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в финале Кубка Англии и подвёл итоги сезона.
«Этот год сложился для нас потрясающе. Мы победили в АПЛ, выиграв 30 матчей, и достигли финала Кубка Англии, что само по себе невероятно. Мы можем гордиться собой.
Я выпустил Сеска Фабрегаса после часа игры, поскольку нам требовалось повысить качество игры в пас и больше отдавать вертикальных передач. Матич провёл отличный матч, но вы уже могли видеть подобную замену ранее в матчах, когда мы уступали в счёте или играли вничью.
Сейчас нам важно правильно подвести итоги и проанализировать этот невероятный сезон. Каждый наш футболист в каждой игре выкладывался на 120 или 130 процентов. Что важно, нам повезло избежать серьёзных травм. Мы провели фантастический сезон, в котором каждый из нас отдал все силы. И всё же нам нужно понимать, в чём мы можем стать лучше в следующем году. Важно с холодной головой подвести итоги этому сезону и учесть это в будущем», — цитирует Конте сайт «Челси».