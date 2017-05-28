Диего Коста: если я и уйду из «Челси», то только в другой европейский клуб

Форвард «Челси» Диего Коста дал понять, что его не интересуют слухи об интересе со стороны китайских клубов.
«Знаю, что «Челси» хочет продать некоторых игроков, но я сказал клубу, что у меня осталось два года по контракту и я никуда не уйду, если они хотят меня сохранить. Я готов перейти только в другой клуб из Европы, в «Челси» это знают. В противном случае я продолжу играть с тем контрактом, что у меня есть.
У меня есть контракт, и я не собираюсь уходить, но если будут внесены изменения, которые могут уменьшить моё игровое время, если тренер больше не будет рассчитывать на меня или просто сделает ставку на другого игрока, то я понимаю, что уход будет неизбежным. Но я уйду только туда, где сам готов играть", — цитирует Косту Goal.