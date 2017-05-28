Бартомеу: без сомнения, Энрике — один из лучших тренеров в истории «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился впечатлениями от победы в Кубке Испании и поблагодарил главного тренера Луиса Энрике, покидающего свой пост. В финале турнира каталонцы победили «Алавес» (3:1).
«Победа в Кубке Испании — это замечательно, даже если мы ожидали от этого сезона больше. Мы сражались до последнего тура в чемпионате Испании, а теперь мы будем наслаждаться успехом в кубке, потому что это было непросто. Нам нужно готовиться к следующему сезону.
Без сомнения, Луис Энрике — один из лучших тренеров в истории клуба. Дверь будет открыта для него, мы всегда будем ему рады", — цитирует Бартомеу Marca.