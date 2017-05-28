Энрике: Месси — инопланетянин во всех смыслах этого слова

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике похвалил форварда каталонцев Лионеля Месси после победы в Кубке Испании. Специалист покидает свой пост по завершении сезона.
«Месси — инопланетянин во всех смыслах этого слова, и мне очень повезло насладиться лучшими или одними из лучших лет в карьере такого игрока. Без сомнения, он — номер один, ему удается контролировать каждый аспект и быть очень сильным физически. Лионель отлично заботится о себе, при этом ему все ещё есть куда прибавлять», — цитирует Энрике Goal.
Месси стал первым с 1950 года игроком, забившим в четырёх финалах Кубка Испании