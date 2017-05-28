Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Энрике: Месси — инопланетянин во всех смыслах этого слова

28 мая 2017, воскресенье. 09:32. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике похвалил форварда каталонцев Лионеля Месси после победы в Кубке Испании. Специалист покидает свой пост по завершении сезона.

«Месси — инопланетянин во всех смыслах этого слова, и мне очень повезло насладиться лучшими или одними из лучших лет в карьере такого игрока. Без сомнения, он — номер один, ему удается контролировать каждый аспект и быть очень сильным физически. Лионель отлично заботится о себе, при этом ему все ещё есть куда прибавлять», — цитирует Энрике Goal.

Месси стал первым с 1950 года игроком, забившим в четырёх финалах Кубка Испании
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Лионель Месси Луис Энрике
Новости. Футбол
28 мая 2017, воскресенье
10:28 Бобёр поучаствовал в запуске часов обратного отсчёта до ЧМ-2018 в Самаре
10:24 Алькасер: по ходу сезона в «Барселоне» у меня стало получаться всё лучше и лучше
10:19 «Бордо» хочет приобрести бывшего нападающего «Спартака» Уориса
10:15 Бартомеу: без сомнения, Энрике — один из лучших тренеров в истории «Барселоны»
10:15 Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн будет играть на новом стадионе клуба
10:08 Барцальи: каждый игрок «Ювентуса» верит в победу над «Реалом»
10:01 Моуринью: Кэррик не только выдающийся футболист, но и потрясающий человек
09:46 Президент «ПСЖ»: Эмери на 200 процентов останется главным тренером команды
09:45 Карадениз: с Грасией работать не буду, но готов играть за дубль «Рубина»
09:32 Энрике: Месси — инопланетянин во всех смыслах этого слова
09:18 Виллаш-Боаш и Халк обменялись любезностями после 200-й победы тренера
09:09 Карадениз: с Грасией у «Рубина» не будет успехов, мы ошиблись с выбором тренера
09:08 Сделавший предложение на стадионе «Краснодара» Налдо женился на своей избраннице
07:53 М. Гомес может покинуть «Вольфсбург» за € 10 млн в случае вылета из Бундеслиги
07:31 Хавьер Эрнандес стал лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики
06:58 «Интер» наказал Мариу и Барбозу за самовольный уход с матча Серии А с «Лацио»
06:44 Моуринью на Гран-при Монако: меня не интересует Кубок Англии, я забыл о футболе
06:28 Фабрегас: «Челси» предпочитает победу в Премьер-лиге завоеванию кубка Англии
05:20 Сборная Хорватии обыграла Мексику в товарищеском матче
04:59 УЕФА опубликовал видео 10 лучших голов Лиги Европы сезона-2016/17
04:21 Журналист BBC продаст ботинки с автографами игроков «Челси» и «Арсенала»
03:38 Луис Энрике: 9 трофеев из 13 на посту тренера «Барселоны» — отличная статистика
03:24 «Лион» предложил «Байеру» € 12 млн за Хавьера Эрнандеса
02:57 «Барселона» опубликовала видео с церемонии награждения Кубка Испании
02:41 Венгер: я возглавляю «Арсенал» благодаря своей компетентности, а не популярности
02:21 Аллегри: «Реал» силён в атаке, но в защите всё-таки кое-что позволяет
01:55 Источник: Перишич согласовал контракт с «МЮ», «Интер» требует за него € 55 млн
01:36 Эмери: мне нравится в «ПСЖ», у меня ещё год контракта, команда может расти
01:22 Все голы Хаби Алонсо за «Баварию»
01:21 «Арсенал» показал, как команда отпраздновала победу в Кубке Англии в раздевалке
00:52 «Барселона» стала первым клубом за 64 года, взявшим Кубок Испании три раза кряду
00:43 Диего Коста: если я и уйду из «Челси», то только в другой европейский клуб
00:39 Кэррик продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2018 года
00:35 Конте: сезон сложился для «Челси» потрясающе, мы можем гордиться собой
00:25 «Барселона» обыграла «Алавес» и в третий раз подряд завоевала Кубок Испании
00:24 Максвелл стал самым титулованным игроком в истории клубного футбола
00:11 Роналду показал красивый гол со штрафного в исполнении сына
00:11 Тухель: я опустошён. Говорю честно — абсолютно опустошён
00:03 «ПСЖ» победил «Анже» в финале Кубка Франции благодаря автоголу на 91-й минуте
00:00 Болельщики «Црвены Звезды» и «Партизана» устроили потасовку с полицией
27 мая 2017, суббота
23:58 В матче чемпионата Украины пьяный болельщик выбежал на поле и упал
23:48 Вратарь сборной Азербайджана Агаев близок к переходу в «Амкар»
23:33 Слуцкий: думаю, Венгер остаётся в «Арсенале»
23:33 Неймар первым со времён Пушкаша забил в трёх финалах Кубка Испании подряд
23:26 Месси стал первым с 1950 года игроком, забившим в четырёх финалах Кубка Испании
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший полузащитник сезона в РФПЛ - это...
Вернблум (ЦСКА)
992 (7%)
Глушаков ("Спартак")
3625 (24%)
Головин (ЦСКА)
1191 (8%)
Дзагоев (ЦСКА)
415 (3%)
Жирков ("Зенит")
271 (2%)
Зобнин ("Спартак")
1780 (12%)
Калачёв ("Ростов")
2083 (14%)
Нобоа ("Ростов")
514 (3%)
Промес ("Спартак")
2420 (16%)
Самедов ("Локомотив"/"Спартак")
175 (1%)
Фернандо ("Спартак")
1259 (8%)
Шатов ("Зенит")
635 (4%)
Проголосовало: 15360
Архив →
© championat.com, 2000–2017