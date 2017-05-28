Марку Силва: мне нравятся высокие амбиции «Уотфорда»

Португальский специалист Марку Силва, который накануне стал главным тренером «Уотфорда», поделился впечатлениями от назначения.
«Мне очень нравится подход совета директоров и владельца „Уотфорда“. Мне нравятся высокие амбиции клуба. Я взволнован, это хороший вызов для меня. Сейчас я счастлив.
«Уотфорд» намерен продолжить прибавлять в ближайшие годы, и именно эти принципы всегда были мне близки: становиться лучше, делать свою работу и обеспечивать диалог между тренером и клубом», — цитирует Силву сайт «Уотфорда».
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