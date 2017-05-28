«СКА-Хабаровск» по пенальти обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ

В ответном переходном матче за право участвовать в российской Премьер-Лиге «Оренбург» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.
Первый матч команды также завершили вничью — 0:0. Таким образом, после безголевой ничьей в дополнительное время победитель противостояния выявлялся в серии пенальти, в которой удачливее оказались хабаровчане — 5:3.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» впервые в истории получил путёвку в РФПЛ, а «Оренбург» элитный российский дивизион покидает и выступит в следующем сезоне в ФНЛ.
«Оренбург» в минувшем сезоне российской Премьер-Лиге оказался на 13-й строчке в итоговой турнирной таблице, а «СКА-Хабаровск» финишировал на четвёртом месте в таблице ФНЛ.