«Алашкерт» во второй раз подряд выиграл чемпионат Армении

«Алашкерт» защитил титул чемпиона Армении. В предпоследнем туре чемпионата команда Абраама Хашманяна дома обыграла «Ширак» со счётом 3:1 и оформила чемпионство.
Счёт в матче в конце первого тайма открыл полузащитник Артак Едигарян, а во второй половине игры победу хозяев закрепил Михран Манасян, оформивший дубль. Единственный мяч в составе гостей забил Арам Мурадян.
«Алашкерт» набрал 61 очко и на пять баллов оторвался от «Гандзасара» (56), который впервые стал вице-чемпионом Армении. «Ширак» с 52 очками обеспечил себе третье место.
«Алашкерт» во второй раз подряд и во второй раз в истории стал чемпионом Армении.