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Манчини вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом»

28 мая 2017, воскресенье. 21:49. Футбол

По информации «Чемпионата», итальянский тренер Роберто Манчини и его представители вылетели в Москву для подписания контракта с «Зенитом». Соглашение будет официально заключено в ближайшее время.

Последним местом работы Манчини был «Интер», с которым он расстался в августе 2016 года. Роберто также работал в «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине». В числе прочего выигрывал с «Интером» чемпионат Италии (2005/06, 2006/07, 2007/08), а с «Манчестер Сити» побеждал в чемпионате Англии (2011/12).

Сегодня, 28 мая, «Зенит» объявил о расторжении контракта с наставником команды Мирчей Луческу.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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