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«Кротоне» выиграл у «Лацио» и избежал вылета, «Эмполи» отправился в Серию В

28 мая 2017, воскресенье. 23:46. Футбол

«Кротоне» выиграл у «Лацио» в матче 38-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» и завершилась со счётом 3:1. У хозяев дубль оформил Андреа Налини, один мяч забил Диего Фальчинелли. Единственный гол гостей с пенальти провёл Чиро Иммобиле.

В другом матче «Эмполи» уступил «Палермо». Игра состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» и закончилась со счётом 2:1. У хозяев отличились Илия Несторовски и Бруно Энрике, у гостей — Раде Крунич.

Благодаря этой победе «Кротоне» (34 очка) обошёл «Эмполи» (32 балла) и спасся от вылета, заняв 17-е место. «Эмполи» в следующем сезоне будет выступать в Серии В.

В остальных матчах «Интер» разгромил «Удинезе» (5:2), «Торино» одолел «Сассуоло» (5:3), а «Фиорентина» и «Пескара» сыграли вничью (2:2).

Италия - Серия А. 38-й тур
28 мая 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Кротоне
Кротоне
3 : 1
Лацио
Рим
1:0 – Налини – 14, 2:0 – Фальчинелли – 22, 2:1 – Иммобиле – 26 (пен), 3:1 – Налини – 60
Удаления: нет – Баштуш, 42
Италия - Серия А. 38-й тур
28 мая 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Палермо
Палермо
2 : 1
Эмполи
Эмполи
1:0 – Несторовски – 76, 2:0 – Энрике – 84, 2:1 – Крунич – 87
Италия - Серия А. 38-й тур
28 мая 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
5 : 2
Удинезе
Удине
1:0 – Эдер – 5, 2:0 – Перишич – 18, 3:0 – Брозович – 36, 4:0 – Эдер – 54, 4:1 – Балич – 76, 5:1 – Анджелла – 78 (автогол), 5:2 – Сапата – 90+2
Италия - Серия А. 38-й тур
28 мая 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Торино
Турин
5 : 3
Сассуоло
Сассуоло
1:0 – Бое – 6, 1:1 – Дефрель – 14, 2:1 – Базелли – 22, 2:2 – Дефрель – 40, 3:2 – Де Сильвестри – 45+1, 4:2 – Фальке – 57, 5:2 – Белотти – 79, 5:3 – Дефрель – 81 (пен)
Италия - Серия А. 38-й тур
28 мая 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
2 : 2
Пескара
Пескара
0:1 – Капрари – 14, 0:2 – Баэбек – 65, 1:2 – Сапонара – 66, 2:2 – Весино Фалеро – 85
Удаления: Кьеза, 38 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Интер Кротоне Лацио Пескара Сассуоло Торино Удинезе Фиорентина ФК Палермо Эмполи
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
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23:46 «Кротоне» выиграл у «Лацио» и избежал вылета, «Эмполи» отправился в Серию В
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