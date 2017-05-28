«Кротоне» выиграл у «Лацио» и избежал вылета, «Эмполи» отправился в Серию В

«Кротоне» выиграл у «Лацио» в матче 38-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» и завершилась со счётом 3:1. У хозяев дубль оформил Андреа Налини, один мяч забил Диего Фальчинелли. Единственный гол гостей с пенальти провёл Чиро Иммобиле.
В другом матче «Эмполи» уступил «Палермо». Игра состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» и закончилась со счётом 2:1. У хозяев отличились Илия Несторовски и Бруно Энрике, у гостей — Раде Крунич.
Благодаря этой победе «Кротоне» (34 очка) обошёл «Эмполи» (32 балла) и спасся от вылета, заняв 17-е место. «Эмполи» в следующем сезоне будет выступать в Серии В.
В остальных матчах «Интер» разгромил «Удинезе» (5:2), «Торино» одолел «Сассуоло» (5:3), а «Фиорентина» и «Пескара» сыграли вничью (2:2).