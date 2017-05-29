«Ростов» будет готовиться к сезону-2017/18 в Австрии. Там подопечные Курбана Бердыева проведут два летних сбора. Об этом рассказал пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.
«Ростов» проведёт два летних сбора в Австрии. Первый пройдёт с 10 до 20 июня, второй – с 25 июня до 8 июля», – сказал Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В сезоне-2016/17 РФПЛ «Ростов» занял 6-е место, в одном пункте от еврокубковой зоны. Таблицу российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате»
Кучук – главный кандидат на пост наставника «Ростова»