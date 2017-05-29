Миньоле: я сражаюсь с Нойером, Хартом, Касильясом, а не с партнёрами по команде

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле выразил мнение, что, несмотря на его удачную игру во второй половине сезона, в прессе будут продолжаться слухи об интересе красных к тому или иному вратарю.
«Вы все смотрите на ситуацию с вратарями «Ливерпуля» как на соревнование: Кариус получит ещё один шанс, Уорд возвращается в команду. Все смотрят на цифры и думают, что я конкурирую с одним или с другим. Но это не так.
Я сражаюсь с Нойером, тер Штегеном, Хартом, Касильясом, а не с ребятами в раздевалке. Знаю, что имена будут циркулировать. Понимаю, что будет забыто всё, что я сделал в этом сезоне», — приводит слова Миньоле Liverpool Echo.