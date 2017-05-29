Дзюба: хочется выиграть Кубок конфедераций, сборная России никого не боится

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Россияне сыграют в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.
«Кубок конфедераций и чемпионат мира в России – это события всей жизни для меня. Сыграть на таких турнирах, особенно на чемпионате мира, в родных стенах – такое бывает только раз в карьере, да и то далеко-далеко не у всех. Это подарок свыше.
От Кубка конфедераций жду интересного футбола и наших побед, пусть Россия и не фаворит. Мы точно никого не боимся, хоть и всех уважаем. При этом очень надеемся, что свои болельщики станут тем самым 12-м игроком, который необходим для побед любой команде в мире.
Я всегда считал и считаю так: вступать в турнир нужно с единственной целью – занять первое место. Олимпийский девиз «Главное не победа, а участие» не проходит. Так что победить действительно хочется, а как оно получится – увидим", — цитирует Дзюбу пресс-служба ФИФА.