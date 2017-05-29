Бубнов: игра «Спартака» в матче с «Арсеналом» — неуважение к болельщикам

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов критически отозвался об игре красно-белых в матче с «Арсеналом» (0:3) в 30-м туре РФПЛ. Москвичи проводили встречу, уже оформив чемпионство, а туляки боролись за выживание.
«Проигрывать можно по-разному. Учитывая уровень «Арсенала», «Спартак» должен был показывать более высокий уровень игры. Такая игра — это неуважение к болельщикам. Федун сказал, что играй «Спартак-2», то он выиграл бы у «Арсенала».
В своё время, когда мы проиграли «Вердеру» 1:6, выиграв в первой игре дома со счётом 4:1, то для меня это был такой удар, что я не радовался чемпионству в тот год. Мне было очень стыдно, стыдно было даже на улице появляться. Думаю, Каррера не мог участвовать в том, о чём намекают некоторые», — цитирует Бубнова «Спорт FM».