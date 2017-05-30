Жемерсон: мало кто предвидел, что «Монако» может зайти так далеко

Защитник «Монако» Жемерсон подвёл итоги сезона-2016/17, по итогам которого монегаски стали чемпионами Франции, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
«Это был прекрасный сезон. Мало кто предвидел, что мы можем зайти так далеко, даже в Лиге 1. Победа в чемпионате Франции была особенной, поскольку „Монако“ уже 17 лет не был чемпионом. Кроме того, у нас был грозны соперник в лице „ПСЖ“.
В Лиге чемпионов мы преодолели квалификацию, вышли в плей-офф из так называемой «группы смерти» и добрались до полуфинала. Это большое достижение, особенно если посмотреть, какие команды выступили хуже нас — „Барселона“, „Бавария“, а также „Манчестер Сити“ и дортмундская „Боруссия“, которых мы обыграли.
Этот год принёс нам много опыта, знаний и дал нам возможность профессионального роста, как индивидуально, так и командно. У „Монако“ есть много выдающихся игроков», — приводит слова Жемерсона Goal.