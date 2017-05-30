Стротман — Тотти: ты — это «Рома», для меня было честью играть с тобой

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман опубликовал в «Твиттере» запись, в которой выразил слова восхищения, адресованные экс-хавбеку «волков» Франческо Тотти, проведшему 28 мая прощальный матч за клуб.
«Трудно подобрать подходящие слова, но для меня для было честью играть с тобой. Ты — это „Рома“. Её великий капитан», — написал Стротман.
Пост, а также совместную фотографию Стротмана и Тотти можно посмотреть в «Твиттере».
Свою последнюю игру за «Рому» Тотти провёл 28 мая, когда вышел на замену в матче 38-го тура Серии А с «Дженоа» (3:2). По окончании игры Франческо совершил круг почёта.
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