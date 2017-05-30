Жиру требует, чтобы в «Арсенале» ему гарантировали больше игрового времени

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру раздумывает над своим будущим. Французский футболист в минувшем сезоне не всегда попадал в стартовый состав, чем был крайне недоволен.
L’Equipe сообщает, что Жиру требует от тренерского штаба и руководства «Арсенала» гарантий на следующий сезон относительного игрового времени. Контракт 30-летнего форварда истекает летом 2019 года.
В минувшем сезоне Оливье Жиру принял участие в 40 официальных матчах, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. В услугах француза заинтересованы «Марсель» и «Лион».
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