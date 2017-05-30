Клементе: Вальверде нужно отшлифовать «Барселону»

Экс-наставник сборной Испании Хавьер Клементе поделился мнением о назначении Эрнесто Вальверде на должность главного тренера «Барселоны».
«Теперь нужно отшлифовать команду. Но «отшлифовать» не означает, что надо отказываться от того, что функционировало на должном уровне. Это значит, что нужно добавить к этому нечто другое. Сезон длинный, а у «Барселоны» скамейка запасных немного короткая. Однако решения принимает Вальверде в соответствии со своими желаниями и вкусом», — приводит слова Клементе испанское интернет-издание Sport.
Вальверде подписал с каталонским клубом двухлетний контракт с возможностью пролонгации соглашения ещё на один сезон.