Kicker: «Боруссия» Д договорилась с наставником «Ниццы» Фавром

Руководство дортмундской «Боруссии» достигло соглашения с главным тренером «Ниццы» Люсьеном Фавром относительно его работы в немецком клубе, сообщает Kicker.
Согласно информации источника, «Боруссии» теперь осталось достичь договорённости с французским клубом. У швейцарского специалиста контракт с «Ниццей» до 2019 года, поэтому придётся выплатить за него компенсацию. Она может составить около € 5 млн, однако французы не хотят расставаться с Фавром, настаивая на его действующем соглашении с клубом.
Ранее пост главного тренера «Боруссии» покинул Томас Тухель.