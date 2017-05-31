Эмерсон Ф. «Сантьяго Бернабеу» требует 5 голов за матч, а Капелло думал о защите

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Эмерсон Феррейра поделился своим опытом выступления за «Королевский клуб». Эмерсон защищал цвета испанского гранда с 2006 по 2007 год. В этот период времени «сливочных» возглавлял Фабио Капелло, работавший впоследствии у руля сборных Англии и России.
«Когда ты играешь на стадионе «Реала» перед 60 000 болельщиков, то это большая ответственность. Недостаточно просто выиграть матч. «Сантьяго Бернабеу» требует 4-5 голов за матч, но наша команда не исповедовала эту философию. Капелло всегда думал о защите больше, чем об атаке», — цитирует Эмерсона Globoesporte.
Ранее приводились слова Эмерсона, что в финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и туринским «Ювентусом» он будет поддерживать «старую синьору». Игра состоится 3 июня в Кардиффе.