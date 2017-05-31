Смолов: приятно, что Глушаков настойчиво приглашает меня в «Спартак»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов в интервью официальному сайту РФС ответил на вопрос полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова о возможности своего переходе в стан красно-белых.
«Денис Глушаков жаждет узнать, когда я перейду в «Спартак»? Так и знал, что от Дениса будет именно этот вопрос!» — в шутку ответил форвард.
«Мне приятно, что он настойчиво приглашает меня в состав чемпиона страны, но у меня действующий контракт с «Краснодаром», и мне грех жаловаться на свой клуб. Конечно, хочется завоевывать титулы и играть в Лиге чемпионов, однако надеюсь, что это получится и с «Краснодаром», — добавил Смолов.