Испанским клубам запретят дарить судьям подарки со следующего сезона

Испанским клубам запретят дарить судьям какие-либо подарки со следующего сезона. Об этом сообщает журналист COPE Madrid Исаак Футо на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Руководство Примеры предупредит клубы о недопустимости дарения любых подарков судьям до или после матча в связи со скандалами, разразившимися в минувшем розыгрыше чемпионата Испании.
Президент «Вильярреала» Фернандо Роига зимой высказался относительно арбитра Хесуса Хиля Мансано, обслуживавшего матч с участием этой команды с мадридским «Реалом» в 24-м туре Примеры. Играя на своём поле, «Вильярреал» проиграл со счётом 2:3. Большую полемику вызвал второй гол «сливочных», забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду. Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано, хотя тот отметил, что не играл рукой намеренно.
Сам Роиг намекнул, что Мансано сознательно помогал сопернику добиться победы. Кроме того, он сказал, что Мансано и его помощники покинули стадион с сумками «Реала».