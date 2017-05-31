Гилерме: на выборы президента России пойду, я русский и должен это сделать

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме сообщил, что часто смотрит российские новости и планирует пойти на выборы президента РФ в 2018 году.
«Смотрю новости почти каждый день, интересуюсь, чем живёт Россия. На выборы президента России пойду. Почему нет? Я русский и должен это сделать.
Россия мне нравится тем, что здесь спокойно. У нас в Бразилии очень плохая ситуация в политике и финансах. Там всегда было опасно, а в России ты можешь спокойно гулять, не переживая ни за что", — сказал Гилерме в эфире программы «Все на матч».
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