Линекер: сборная Англии находится на пороге возвращения в элиту

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер высоко оценил потенциал молодых игроков сборной Англии, выделив форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.
«Кейн, безусловно, лучший английский нападающий на данный момент, он выиграл „Золотую бутсу“ в двух сезонах АПЛ подряд — в том числе в этом сезоне, в котором пропустил восемь матчей. Он феноменальный игрок, у него есть все необходимое, в том числе и высокий футбольный IQ, поэтому я считаю, что он на долгое время станет основным нападающим сборной Англии.
Думаю, что Англия находится на пороге возвращения в элиту. У нас долгое время не было большого количества игроков мирового класса в одном поколении. Теперь я вижу, что молодые игроки выходят на первый план — Кейн, Алли, Стерлинг, причём все они играют на разных позициях. Также появляются «технари», такие как Лаллана или Рашфорд. Вот почему я думаю, что мы возвращаемся. Я не буду говорить, что Англия точно выиграет чемпионат мира летом следующего года, но не думаю, что мы будем чувствовать стыд, как на последних турнирах", — сказал Линекер в эфире BT Sport.