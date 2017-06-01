Агент: скорее всего, Тигиев останется в «Спартаке»

Защитник Георгий Тигиев, судя по всему, останется в московском «Спартаке» и на следующий сезон. Об этом сообщил агент 22-летнего футболиста Павел Андреев.
Правами на Тигиева владеет «Анжи». Срок аренды футболиста в «Спартаке» завершился после окончания сезона-2016/17.
«Скорее всего, Тигиев останется в „Спартаке“. Договорённость о продлении отношений с ним достигнута», — приводит слова агента «Спорт-экспресс».
«Спартак» не вёл переговоров с «Анжи» по Тигиеву
Тигиев присоединился к «Спартаку» во второй половине минувшего чемпионата. На его счету в прошлом сезоне 18 матчей в РФПЛ, из них за красно-белых — 4.