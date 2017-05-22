«Спартак» не вёл переговоров с «Анжи» по Тигиеву

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал о будущем защитника Георгия Тигиева, который находился в аренде в «Спартаке» с февраля этого года. В прессе прошла информация, что красно-белые могут выкупить права на 21-летнего футболиста.
«Пока «Спартак» не вёл переговоров с «Анжи» по Георгию Тигиеву. Никакой информации на данный момент нет. Что касается моего мнения, то желаю всем футболистам играть там, где им хочется. Если футболист достоин выступать за «Спартак», я его буду приветствовать», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В составе «Спартака» Георгий Тигиев принял участие в четырёх матчах РФПЛ, трижды начиная встречи в основном составе. В них красно-белые одержали три победы и один раз уступили.