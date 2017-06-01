Цилер может покинуть «Лестер Сити» и вернуться в Бундеслигу

Голкипер «Лестер Сити» Рон-Роберт Цилер не исключает возвращения в Бундеслигу. У футболиста в минувшем сезоне не было большой игровой практики в чемпионате Англии, и для него это главный повод для возвращения в немецкий футбол.
«Я слежу за развитием событий в футбольной Германии. И вполне могу представить себе возвращение в Германию. Естественно, я не могу быть доволен сезоном. Каждый, знающий меня, понимает, что я хочу иметь игровую практику», — цитирует 28-летнего футболиста Sportbuzzer.
Контракт Цилера с английским клубом рассчитан до лета 2020 года. Его ряды он пополнил летом 2016 года, защищая до этого цвета «Ганновера».