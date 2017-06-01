Наставник «РБ Лейпциг» хочет играть в ЛЧ против «Барселоны» и «Ливерпуля»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль не испытывает страха перед европейскими грандами. Немецкой команде в следующем сезоне предстоит играть в Лиге чемпионов, и Хазенхюттль хотел бы бороться с такими сильными соперниками, как «Барселона» и «Ливерпуль», возглавляемый немецким специалистом Юргеном Клоппом.
«Борьба с «Барселоной» была бы интересна. Также увлекательным было бы и противостояние с Клоппом. Это коллега, за работой которого я раньше тщательно следил. Он очень вдохновлял меня», — приводит слова Хазенхюттля Sprot Bild.
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